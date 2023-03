Würden Sie sich trauen, mit einem drei Meter langen und 230 Kilogramm schweren Alligator zu schwimmen? Für die Amerikanerin Gabby Scampone gehört das zu ihrem Alltag. Natürlich kennt die lizenzierte Alligator-Fängerin, Veterinärtechnikerin und Wildtierpädagogin das Tier namens "Caspar" schon lange. In freier Wildbahn wäre ein solches Unterwasser-Date lebensgefährlich.

Tierschützerin setzt sich für Alligatoren ein

Gabby Nikolle, wie sie sich im Netz nennt, wurde am 31. Dezember 1994 in New York geboren. Seit April 2017 lebt sie in Fort Lauderdale, Florida. Dort arbeitet sie ehrenamtlich mit ihrem Freund Christopher Gillette im Everglades Holiday Park, wo sie tägliche Alligatoren-Shows aufführt und gleichzeitig das Publikum über das Leben der Tiere unterrichtet.

Außerdem kümmert sich Gabby in Florida um Alligatoren, die in eine öffentliche Region eingedrungen sind und als Bedrohung angesehen werden, oder sich in einer schwierigen Situation befinden und beispielsweise in ein Loch gefallen sind. Solche Tiere bewahrt sie vor einer drohenden Einschläferung durch den Staat und bringt sie in einen sicheren Lebensraum.

Ihre Liebe gilt jedoch nicht nur den Alligatoren. Gabby Nikolle rettet alle Arten von Tieren wie Schlangen, Schildkröten, Schweine, Hunde, Eidechsen, Vögel und viele andere. Eine echte Traumfrau!