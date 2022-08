Die Kardashians lieben die Küste Süditaliens, Leonardo DiCaprio die Côte d'Azur und Tom Hanks wirft die Anker vor Mykonos - hier treffen Sie die Stars auf ihren Yachten.

Urlaub wie die Stars machen - und dabei vielleicht sogar den ein oder anderen sehen, das lässt sich besonders auf dem Wasser sehr gut realisieren. Der Bootsverleih Boataround.com hat die Orte zusammengetragen, wo sich die Promis besonders gerne tummeln.

Ein guter Anlaufpunkt für Promi-Sichtungen ist etwa die "Rising Sun", eine Yacht von Filmproduzenten David Geffen (79), mit der er gerne vor Mallorca hält. Die Yacht, die unter anderem ein Basketballfeld und ein Privatkino bereithält, ist Treffpunkt von Promis wie Nicole Kidman (55), Bradley Cooper (47) oder Ex-Präsident Barack Obama (60).

Der VIP-Strand in Saint-Tropez

Nach wie vor ist auch Saint-Tropez ein beliebter Anlaufpunkt für die Reichen und Schönen. Hier ankern etwa Leonardo DiCaprio (47), Kate Moss (48), Beyoncé (40) oder Rihanna (34). Auch Sylvester Stallone (76) und die Beckhams tummelten sich laut Boataround bereits an der Côte d'Azur. Tipp: Am besten in der Nähe des fünf Kilometer langen Sandstrandes "Plage de Pampelonne" aufhalten - der wird auch der VIP-Strand genannt.

Auch Süditalien zieht die Stars und ihre Yachten magisch an. Vor der Küste Portofinos zelebrierten Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) kürzlich ihre Hochzeit. An der Amalfiküste sonnten sich Kris Jenner (66) und ihr Freund Cory (41). Und Kylie Jenner (24) feierte ihre Geburtstage an der Küste von Capri. Dort heirateten auch Tom Kaulitz (32) und Heidi Klum (49) vor drei Jahren. Und auch Elton John (75), John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) lassen es sich entlang der italienischen Riviera auf ihren Booten gut gehen.

Ebenfalls hoch im Kurs steht Mykonos, auch das griechische Ibiza genannt. Hier wird gefeiert und gelebt; Elon Musk (51), Adriana Lima (41), Gigi Hadid (27) oder die Familie von Will Smith (53) warfen hier schon ihre Anker aus. Und Tom Hanks (66) ist von der griechischen Insel sogar so begeistert, dass er sich dort mittlerweile auch ein Haus gekauft hat.