Nichts gegen das typische Dunkelblau, das Seen meistens haben. Aber manchmal muss es einfach Farbrausch pur sein. Wir stellen 17 Gewässer zwischen Island und Australien vor, bei denen Sie Ihren Augen kaum trauen werden. Aber ja – diese überwältigenden Farben sind absolut echt!

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den buntesten Seen der Erde.

Eisblaue Lagune und giftgrünes Teufelsbad

Was wäre die Natur, wenn sie stets nur die gleichen Farben ins Spiel bringen würde? Richtig – ziemlich langweilig. Genau das ist sie aber nicht. Der beste Beweis sind die ausgefallenen Farbspiele, mit denen diverse Gewässer rund um den Globus punkten.

Eine der spektakulärsten Erscheinungen ist zum Beispiel der Pink Lake in Australien, der von Beta-Carotin produzierenden Algen dermaßen in der knalligen Mädchenfarbe erstrahlt, dass man spontan eher an eine optische Täuschung als an die Kreativität der Natur glaubt.

In Boliviens Nationalpark Andina Eduardo Avaroa wiederum gibt es gleich drei atemberaubende Lagunen, die mit Türkis, Weiß und Rot begeistern. Ganz zu schweigen vom eisblauen Wasser der Blue Lagoon in Island, dem giftgrünen Devil's Bath in Neuseeland oder den zwischen Schwarz, Türkis, Rotbraun und Grün changierendem Wasser der drei Kraterseen am indonesischen Vulkan Kelimutu.

Dass die aufregende Farbpalette speziell an den Orten mit hoher vulkanischer Aktivität nicht immer für Badefreuden taugt – geschenkt. Anschauen und genießen ist bei so viel Kunstfertigkeit der Natur ja ohnehin am aufregendsten.