Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation trotz der sportlichen Irrelevanz große Lust auf den Gruppensieg. Das Team sei für das "Endspiel" um Platz eins in Finnland "sehr gallig", kündigte Leon Kratzer an: "Wir haben Bock dahin zu fahren, ein gutes Spiel zu machen und Deutschland zu vertreten." Der Sieger des Duells am Montag (17.30 Uhr/MagentaSport) geht letztlich als Erster aus Gruppe J hervor.

Allerdings hat die Abschlussplatzierung keine Auswirkung auf die Gruppenauslosung am 29. April, dementsprechend nutzt Gordon Herbert die Länderspielperiode auch zur Talente-Entwicklung. "Es ist großartig, dass sie diese Erfahrung machen konnten", sagte der Bundestrainer nach dem 73:66 (40:31) gegen Schweden mit Blick auf seine zahlreichen Youngsters: "Es ist sehr anders als in der BBL. Das tut ihnen gut."

Er möge "den Spirit dieser Gruppe", führte er aus. Er habe viele Spieler gesehen, die "sehr gerne hart arbeiten". Insbesondere die Defense sei trotz nur drei Trainingstagen "über die gesamte Spielzeit gut gewesen. In der Offensive hatten wir ein paar Probleme", betonte Herbert. Aus dem bisherigen 14er Kader werden Jacob Patrick und Till Pape die Reise nach Finnland nicht antreten.

"Das wird ein neuer Test, jeder kann sich neu beweisen", sagte David Krämer mit Blick auf Montag: "Wir nehmen jeden Sieg."