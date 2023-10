Wenn die deutschen Basketballerinnen im Februar um ihr Olympiaticket spielen, sind nach derzeitigem Stand anders als in diesem Sommer auch die Schwestern Satou und Nyara Sabally aus der Profiliga WNBA dabei. Nationalspielerin Leonie Fiebich (Casademont Saragossa) blickt ohne Sorgen auf die Veränderung im Aufgebot. "Da sollte es keine Probleme geben", wurde die 23-Jährige vom Deutschen Basketball Bund (DBB) zitiert, "persönlich, wir sind ja alle nette Leute bei uns im Team, kriegen wir das gut hin."

Die Saballys hatten zuletzt auf Einsätze in der Nationalmannschaft verzichtet und bei der EM gefehlt. Mit Rang sechs sicherte sich das DBB-Team seine Teilnahme am Qualifikationsturnier in Belem, dort geht es gegen Gastgeber Brasilien, Serbien sowie Australien. Drei Teams aus der Gruppe erhalten einen Startplatz für Paris.

Satou ( Dallas Wings) und Nyara Sabally, die derzeit mit New York Liberty im WNBA-Finale steht, sollen in Südamerika eine Verstärkung sein. "Beide sind natürlich qualitativ richtig gute Spielerinnen", so Fiebich, "aber es wird wichtig sein, sie gut bei uns ins Team zu integrieren und in die Teamchemie mit reinzukriegen. Das wird dann die Herausforderung, wenn wir im November oder Februar gemeinsam in der Halle stehen."