München (SID) - Die Basketballer von Alba Berlin haben den ersten Sieg in der EuroLeague gegen Bayern München geholt und damit ihren Negativlauf gegen den großen Rivalen beendet. Die Mannschaft um den starken Nationalspieler Maodo Lo setzte sich am Freitag in München mit 76:75 (38:37) durch und triumphierte im ewigen Duell nach drei Niederlagen erstmals. Zugleich nahmen die Berliner München die letzte Chance auf die Play-offs in der EuroLeague.

"Wir waren nicht konstant genug und haben ein paar Würfe liegen gelassen. Es gibt solche Tage, darüber werden wir uns nicht zu sehr den Kopf zerbrechen", sagte Münchens Andreas Obst bei MagentaSport. Albas Tamir Blatt meinte: "Es ist die größte Rivalität im deutschen Basketball, wir haben viel investiert - der Sieg fühlt sich super an."

Bester Werfer war Lo (16 Punkte), der - obwohl leicht angeschlagen - auch in der hektischen Schlussphase die Übersicht behielt. Ebenfalls gut aufgelegt war Yannick Wetzell, der Neuseeländer steuerte elf Punkte zum Erfolg der Berliner bei und versenkte kurz vor dem Ende den entscheidenden Wurf.

Die Münchner Mannschaft von Andrea Trinchieri fand nur schwer in die Partie und lag zunächst zurück. Angeführt von den früheren NBA-Profis Cassius Winston (14 Punkte) und Isaac Bonga (12) sowie Nationalspieler Niels Giffey (11) kamen die Bayern wieder heran und übernahmen im dritten Viertel zunächst die Führung.

Der deutsche Meister aus Berlin blieb jedoch hartnäckig und stets in Schlagdistanz. Im Schlussviertel wechselte die Führung immer wieder. Die Entscheidung brachte eine starke Aktion von Lo, der Wetzell unter dem Korb bediente. Der letzte Wurf von Bayerns Obst verfehlte das Ziel deutlich.