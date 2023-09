Die US-Basketballer werden 2024 in Paris wohl wieder mit einem Superstar-Aufgebot nach dem fünften Olympia-Gold in Folge greifen.

Die US-Basketballer werden 2024 in Paris wohl wieder mit einem Superstar-Aufgebot nach dem fünften Olympia-Gold in Folge greifen. Wie das gut unterrichtete Portal The Athletic am Montag berichtete, hat Megastar LeBron James (38) bereits entsprechende Pläne gefasst. Zudem sei der erfolgreichste Korbjäger in der Geschichte der Profiliga NBA bereits unter anderen auf Größen wie Stephen Curry, Kevin Durant oder Anthony Davis zugegangen.

Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien hatte das US-Team mit einer Mannschaft ohne absolute Topstars lediglich den vierten Platz belegt. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Deutschland kassierte die von Starcoach Steve Kerr betreute Mannschaft im Spiel um Bronze eine Niederlage gegen den Nachbarn Kanada.

Seit 1992 dürfen auch Profispieler aus der NBA an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das sogenannte "Dream Team" mit Michael Jordan, Larry Bird oder Earvin "Magic" Johnson erspielte sich vor 31 Jahren in Barcelona mit unerreichter Leichtigkeit Gold. Alle folgenden US-Teams erfüllten die Mission ebenfalls - mit Ausnahme der Delegation 2004 in Athen, als die USA um James, Tim Duncan und Allen Iverson lediglich Bronze nach Hause brachten.