Die Las Vegas Aces, Champion der amerikanischen Frauen-Basketball-Profiliga WNBA, haben Spielerin Riquna Williams nach einer Festnahme wegen häuslicher Gewalt von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen. Die 33-Jährige soll Anfang der Woche in den eigenen vier Wänden auf ihre Ehefrau losgegangen sein.

"Als Organisation verurteilen wir häusliche Gewalt in jeder Form", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Williams, die im Vorjahr mit den Aces den Titel holte, war am Dienstag festgenommen worden.

Laut Polizeibericht warf die US-Basketballerin ihrer Partnerin vor, untreu gewesen zu sein. Sie zog aus und ging in ein Hotel, das Mobiltelefon ihrer Frau nahm sie mit. Als Williams darauf angeblich Hinweise auf einen Betrug gefunden hatte, kehrte sie zurück.

Während eines Streits soll Williams ihre Ehefrau geschlagen, getreten und versucht haben, sie zu würgen. Der mutmaßliche Angriff soll gut eine Stunde gedauert haben. Nach Angaben der Beamten wurden Verletzungen am Hals, im Augenbrauenbereich und am Daumen des Opfers festgestellt. Williams muss sich wegen neun Vergehen verantworten.