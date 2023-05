Der europäische Basketball-Verband FIBA Europe hat beim Kongress in München am Samstag Jorge Garbajosa (45) zum Präsidenten gewählt. Der Ex-Profi und Präsident des spanischen Verbandes FEB löst den Türken Turgay Demirel ab, der seit 2014 die FIBA Europe geführt hatte. Wolfgang Brenscheidt, Generalsekretär des Deutschen Basketball Bundes (DBB), wurde ins Board des kontinentalen Dachverbands gewählt.

"Der DBB gratuliert Jorge Garbajosa ganz herzlich zur Wahl als neuer Präsident der FIBA Europe. Mit Jorge wissen wir einen kompetenten und verlässlichen Mann an der Spitze, mit dem wir schon seit längerer Zeit freundschaftlich verbunden sind", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. Garbajosa hatte als Spieler in der Basketball Association" itemprop="name" />NBA für die Toronto Raptors gespielt und mit der Nationalmannschaft 2008 in Peking Silber geholt.