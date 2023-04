Köln (SID) - Basketball-Talent Bronny James hat beim Nike Hoop Summit 2023 entscheidend zum Sieg von Team USA beigetragen. Bei dem Show-Event in Portland/USA gelangen dem ältesten Sohn von Basketball-Legende LeBron James gegen "Team World" elf Punkte, vier Assists sowie je ein Rebound, Steal und Block. Vor den Augen seines Vaters erzielte er sieben seiner Zähler im Schlussviertel und verhalf der US-Auswahl damit zum 90:84-Erfolg.

Das Spiel sei für Bronny, der mit vollem Namen LeBron Raymone James Jr. heißt, "eine tolle Erfahrung" gewesen. Das Hoop Summit ist ein jährliches Event, bei dem US-Talente unter 19 Jahren gegen eine Weltauswahl aus Talenten antritt. Das Match gilt als Schaulaufen des Nachwuchses vor Scouts von NBA-Teams und Colleges. Auch das deutsche Basketball-Idol Dirk Nowitzki zählt zu den zahlreichen Superstars, die sich bei dem Match hervorgetan haben, er war 1998 dabei.

Dem 1,91 Meter großen James liegen bereits einige Angebote hochdekorierter Universitäten vor, er hat sich jedoch bislang für keines entschieden. Der 18 Jahre alte Guard ist in seinem letzten Jahr an der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles. James wurde nach seiner letzten Highschool-Saison zum All-American gewählt und hatte Ende März am All-American Game teilgenommen. Dort gelangen ihm zwanzig Jahre nach seinem Vater 15 Punkte.