Augsburg (SID) - Martin Horber, Geschäftsführer und Gesellschafter bei den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), ist tot. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, erlag Horber im Alter von 66 Jahren bereits am vergangenen Freitag einem Krebsleiden. Der Unternehmer war seit 2002 in verschiedenen Funktionen als Funktionär bei den Panthern tätig.