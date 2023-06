Der Düsseldorfer Golfprofi Maximilian Kieffer hat die Führung beim DP-World-Tour-Turnier in Hamburg nach der dritten Runde verloren. Der 32-Jährige spielte am Samstag auf dem Par-73-Kurs eine 75 und rutschte mit nun 215 Schlägen auf den achten Platz ab. Bester Deutscher ist Marcel Siem, der Ratinger verbesserte sich dank einer 70er-Runde mit insgesamt 214 Schlägen auf Rang sieben.

Vor der abschließenden Runde am Sonntag können sich die beiden Deutschen noch Hoffnungen auf den Triumph machen. In Führung liegen derzeit gleich sechs Spieler mit jeweils 213 Schlägen - am besten absolvierte am Samstag der Franzose Julien Guerrier den Kurs. Er benötigte nur 67 Schläge und sprang damit in die Gruppe der führenden Sechs.