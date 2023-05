Golf-Superstar Tiger Woods muss sein Comeback verschieben und wird bei der PGA Championship (ab 18. Mai) in Rochester/New York nicht abschlagen.

Golf-Superstar Tiger Woods muss sein Comeback verschieben und wird bei der PGA Championship (ab 18. Mai) in Rochester/New York nicht abschlagen. Das geht aus der offiziellen Teilnehmerliste des Major-Events hervor, welche die Veranstalter am Mittwoch veröffentlichten.

Woods war erst vor knapp einem Monat erneut an seinem bei einem Autounfall verletzten rechten Unterschenkel operiert worden. Er unterzog sich einer "Fusionsprozedur" unterhalb des Knöchelgelenks, um eine "posttraumatische Arthritis nach seinem früheren Talusbruch zu behandeln". Zuvor war der 15-malige Majorsieger Anfang April beim US Masters in Augusta ausgestiegen.

Seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021 in der Nähe von Los Angeles hat Woods bislang nur an fünf Turnieren teilgenommen. Zuletzt hatte er mehrfach betont, er wolle nur noch an den vier Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen.