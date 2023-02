Dortmund (SID) - Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing stellt sich erneut für das Council des europäischen Verbandes EAA zur Wahl. Das teilte der Chef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Samstag am Rande der deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund mit.

"Als größter Verband in Europa sollten wir dort präsent sein. Die EAA verbindet es mit der Erwartung, dass die Kandidaten aus dem jeweiligen nationalen Verband möglichst Hochkaräter sein sollen. Wenn sich der Präsident die Zeit nimmt, ist das in aller Regel willkommen. Wir müssen schauen, wie die Wahlen ausgehen", sagte der 65-jährige Kessing.

Die Wahl findet im Rahmen des EAA-Kongresses in Belgrad (21. bis 23. April) statt, in der serbischen Hauptstadt werden die Ämter des Präsidenten, der drei Vizepräsidenten und der 13 Council-Mitglieder für eine Amtszeit von jeweils vier Jahren neu gewählt.

SPD-Politiker Kessing, im Hauptberuf Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Bietigheim-Bissingen, hatte 2021 die Nachfolge des verstorbenen Frank Hensel im EAA-Council angetreten. DLV-Präsident ist Kessing seit 2017.