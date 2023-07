Titelverteidigerin Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris eine Medaille verpasst. Die 32-Jährige aus Leverkusen kam in der Startklasse T64 in 13,12 Sekunden über 100 Meter nicht über Rang sechs hinaus, zur Bronzemedaille fehlten 17 Hundertstel. Bensusan hatte 2019 in Dubai jeweils Gold über 100 und 200 m gewonnen, bei den Paralympics in Tokio 2021 gewann sie über beide Strecken jeweils Silber.

Zur Goldmedaille sprintete die Niederländerin Fleur Jong (12,47 Sekunden) - mit deutlichem Vorsprung auf die Spanierin Sara Andres Barrio (12,83) und Marissa Papaconstantinou (12,95) aus Kanada.

Das deutsche Team steht damit weiter bei sechs Medaillen (2x Gold, 2x Silber, 2x Bronze). Am Vormittag hatte Kugelstoßer Sebastian Dietz mit 14,44 m als Vierter Edelmetall in der Startklasse F36 verpasst, auf den Bronzerang fehlte über ein Meter. Nachwuchshoffnung Merle Menje landete zum dritten Mal bei den Titelkämpfen im Charlety Stadion auf Rang fünf, über 1500 m fehlten im Rennrollstuhl 73 Hundertstel zu Bronze.

Die Para-Leichtathletik-WM (bis 17. Juli) ist eine Art Generalprobe für die Paralympics im kommenden Jahr (28. August bis 8. September 2024), die ebenfalls in Frankreichs Hauptstadt stattfinden. Bei der vorherigen WM 2019 in Dubai hatte das deutsche Team als Neunter des Medaillenspiegels elfmal Edelmetall gewonnen (7x Gold, 2x Silber, 2x Bronze).