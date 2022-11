Köln (SID) - Bei der Fußball-WM in Katar beginnt der dritte und letzte Spieltag der Vorrunde. Sowohl die Niederlande, die um 16.00 Uhr in Gruppe A auf den bereits ausgeschieden Gastgeber Katar treffen, als auch England in der Gruppe B müssen noch einen letzten Schritt gehen. Die Three Lions spielen um 20.00 Uhr im britischen Duell gegen Wales - parallel kämpfen Iran und die USA um den Einzug in die Runde der besten 16.

Auftakt im Biathlon-Weltcup: Das erste Rennen der neuen Saison findet im finnischen Kontiolahti statt - um 13.15 Uhr sind die Männer im Einzel gefordert. Der dreimalige Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen geht als Favorit ins Rennen. Auch am Start ist ein DSV-Sextett um den früheren Weltmeister Benedikt Doll.