Klima-Aktivisten haben bei der Snooker-WM im englischen Sheffield eine Unterbrechung von zwei Vorrundenspielen provoziert. Ein Mann in einem weißen T-Shirt mit dem Aufdruck "Just Stop Oil" sprang während einer Begegnung auf einen Spieltisch und schüttete ein orangefarbenes Puder über das Tuch sowie die Spielkugeln aus, ehe Sicherheitspersonal den Störenfried aus einer staubigen Wolke abführte. Gleichzeitig verhinderte am Nebentisch ein Schiedsrichter eine mutmaßlich ähnliche Protestaktion, indem der Referee die Aktivistin abdrängte.

Umgehend eilte Reinigungspersonal mit Staubsaugern in die Halle und begann mit der Säuberung der verschmutzten Spielgeräte. Die Organisatoren gingen davon aus, dass die unterbrochenen Spiele noch am Montagabend wieder aufgenommen werden können.