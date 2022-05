Der alte Staubsauger tuts nicht mehr und ein Neuer muss her. Beim Vergleichen wird schnell klar: die Angaben der Hersteller sind ziemlich verwirrend. Da ist etwa von Pa, kPa, AW und mmWS die Rede. Wir erklären, was diese Werte über die Saugkraft eines Geräts aussagen.

Einen neuen Staubsauger anzuschaffen ist nervig. Sie müssen Geld ausgeben und Zeit investieren. Und mal ehrlich, es gibt interessantere Dinge. Trotzdem lohnt es, nicht einfach den günstigsten zu nehmen. Schließlich soll der Neue etwas auf dem Kasten haben, lange durchhalten und nicht den Boden zerkratzen.

In den Produktbeschreibungen geben die Herstellungsfirmen Werte an, wie Pa, kPa, W, AW und mmWS. Mit diesen Abkürzungen können die meisten nur wenig anfangen. Im besten Fall sind Sie an die Physik-Stunden aus der Schulzeit erinnert. Wir erklären, was diese Abkürzungen bedeuten und wie relevant sie für die Kaufentscheidung sind.

Watt ist dat denn?

Bei vielen Beschreibungen werden zuerst Angaben über die Wattzahl gemacht. Diese gibt den Strombedarf eines Geräts an. Ein hoher Strombedarf deutet jedoch nicht zwangsläufig auf eine gute Motorleistung hin. Ist der Motor beispielsweise schlecht verbaut oder aus schlechten Teilen zusammengesetzt, zieht er viel Strom, ohne eine entsprechende Saugleistung zu erbringen.

Viele Produkte sind heutzutage auf Energieeffizienz ausgelegt, sodass auch Modelle mit niedrigen Wattzahlen eine gute Saugkraft erzielen können. 2017 hat die EU die Leistungsaufnahme bei Staubsaugern ohnehin auf 900 Watt beschränkt.

Pa, kPa und mmWS: Abkürzungs-Verwirrung

Viele Firmen geben die Saugkraft in Pascal (Pa) oder Kilo-Pascal (kPa) an. Pascal beschreibt, wie viel Unterdruck ein Sauger erzeugen kann und somit wie hoch die Saugkraft ist. Dies kann auch in Millimeter Wassersäule (mmWS) angegeben werden.

Das Problem: Die Hersteller messen den Pascal-Wert selbst. Es gibt keine Regeln, wo genau die Messung vorgenommen wird. Der höchste Wert wird direkt am Motor erreicht. Auf dem Weg zur Düse kann dieser abnehmen.

Air Watt

Der Saug-Wert Air Watt (AW) wird ebenfalls von vielen Herstellenden angegeben. Der Wert AW gibt vereinfacht gesagt die Luftleistung an. Der Wert bezieht sich auf die Luftmenge, die pro Minute bewegt wird, den dabei erzielte Unterdruck und die elektrische Leistung, die verbraucht wird. Air Watt wird, wie der Pascal-Wert, direkt am Motor gemessen.

Wie viel Saugkraft letztendlich bei der Düse übrigbleibt, wird nicht gemessen. Air Watt ist außerdem keine international festgelegte, physikalische Einheit, daher kann diese Zahl ebenfalls nicht wirklich als Vergleichsgröße herangezogen werden.

Woran erkenne ich einen guten Staubsauger?

Ein guter Sauger lässt sich also nicht nur an den Werten Pa, kPa, AW, usw. festmachen. Sie sind zwar erste Indizien für die Qualität, haben alleine jedoch wenig Aussagekraft und lassen sich im Zweifelsfall schlecht vergleichen.

Vielmehr ist es die Kombination verschiedener Faktoren, die einen gutes Produkt ausmachen. Dabei müssen etwa die Düsenkonstruktion, die Motor- und Saugleistung sowie das Saugrohr gut aufeinander abgestimmt sein. Auch die Filtertechnik und die Dichtigkeit des Gehäuses spielen eine wichtige Rolle. Alle Teile sollten ordentlich miteinander verbaut sein.

Staubsauger im Test

Stiftung Warentest vergleicht in regelmäßigen Abständen Staubsauger auf ihre Qualität. Sie testen die Handhabung, die Saugqualität, Umwelteigenschaften, Haltbarkeit, Sicherheit und Schadstoffe. An diesen Testreihen können Verbrauchende sich gut orientieren.

Was für einen Modell brauche ich?

Wichtig beim Kauf sind auch die eigenen Anforderungen. Dabei sollten Sie etwa darauf achten, auf welchen Untergründen am meisten gesaugt wird, wie viel Platz Sie zum Verstauen haben und wie flexibel der Sauger eingesetzt werden soll. Auch, ob Sie Haustiere haben oder jemand von Ihren Mitbewohnenden eine Stauballergie hat, kann ausschlaggebend sein.

Achten Sie beim nächsten Staubsaugerkauf also weniger auf die verwirrenden Abkürzungen in den Produktbeschreibungen, sondern auf Ihre Anforderungen und Vergleichsberichte.