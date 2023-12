Der deutsche Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart trauert um seinen ehemaligen Erfolgstrainer Tore Aleksandersen. Wie der Verein aus der Frauen-Bundesliga mitteilte, verstarb der Norweger am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren.

"Mit Tore hat uns ein Mensch für immer verlassen, der für uns alle viel mehr war als der Erfolgstrainer von Allianz MTV Stuttgart. Er hat jeder und jedem Einzelnen von uns trotz und während seiner Krankheit unheimlich viel Energie, Inspiration und Freude gegeben," sagte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema.

Aleksandersen hatte im Dezember 2020 den Trainerposten in Stuttgart übernommen und führte seine Spielerinnen in der Saison 2021/22 zum ersten nationalen Double der Vereinsgeschichte. In der vergangenen Spielzeit feierte er einen weiteren Meistertitel mit Allianz MTV, nachdem er mehrere Wochen aufgrund seiner schweren Krebserkrankung gefehlt hatte. Im Anschluss beendete er krankheitsbedingt seine Trainer-Laufbahn.

Aleksandersen habe für den Verein und den deutschen Volleyball "Großartiges geleistet" und "mit seiner unnachahmlichen Art und seinem unerschütterlichen Glauben an seine Mannschaft für die erfolgreichste Zeit von Allianz MTV Stuttgart gesorgt", sagte Geschäftsführer Aurel Irion: "Wir trauern zutiefst mit seiner Familie und all seinen Angehörigen und Freunden."