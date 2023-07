Bora-hansgrohe will bei der Tour de France die Top-Platzierung von Kapitän Jai Hindley verteidigen.

Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe will bei der Tour de France die Top-Platzierung von Kapitän Jai Hindley verteidigen - auch während der schweren Aufgaben in den Bergen. "Das Ziel bleibt das Podium", sagte der sportliche Leiter Rolf Aldag dem SID vor der 13. Etappe am Freitag.

Das Teilstück führt die Fahrer zum Schlussanstieg hinauf auf den mächtigen Jura-Gipfel Grand Colombier - anschließend geht es für mehrere Tage in die Alpen, wo die Vorentscheidung im Gesamtklassement fallen dürfte. "Wir müssen sicher bleiben und uns um Jay kümmern", sagte Aldag.

Die beiden Topfavoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar sieht er derzeit in ihrer eigenen Liga. "Rein formtechnisch brauchen wir nicht diskutieren. Im Moment ist der Status quo, dass zwei absolut herausragende Rennfahrer auf Platz eins und zwei sind, denen keiner das Wasser reichen kann", sagte der Ex-Profi.

Dennoch, so Aldag, sei auch ein noch größerer Erfolg für Hindley theoretisch möglich. "So richtig hat die Tour ja noch nicht angefangen", sagte der 54-Jährige. Um zu gewinnen, müsse man "erstmal nach Paris kommen".

Hindley selbst geht ebenfalls optimistisch in die kommenden Aufgaben: "Ich freue mich sehr auf die Etappe. Ich bin den Grand Colombier noch nie gefahren, aber das ist die Tour de France und wir werden sicher mit Vollgas da hochfahren", sagte der 27-Jährige am Donnerstag, betonte aber: "Der Kampf ums Podium wird sicher bis Paris gehen."

Hindley, der 2022 den Giro d'Italia gewann und in diesem Jahr die fünfte Etappe der Frankreich-Rundfahrt im Solo für sich entschied, liegt als Dritter der Gesamtwertung 2:40 Minuten hinter dem Gesamtführenden Vingegaard. Sein Vorsprung auf den Spanier Carlos Rodriguez auf Platz vier beträgt 1:42 Minuten.