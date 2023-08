Die deutsche Mixed-Team-Staffel hat bei der WM der Para-Radsportler in Glasgow einen silbernen Schlusspunkt gesetzt. Das Handbike-Trio Annika Zeyen, Johannes Herter und Vico Merklein fuhr am letzten Tag der Titelkämpfe in Schottland nach 15,3 km in 25:50 Minuten auf Platz zwei, nur Frankreich war 15 Sekunden schneller.

"Ich bin mit der WM grundsätzlich sehr zufrieden, mit Silber war das ein schöner Abschluss. Wir haben mehr Medaillen geholt, als ich gedachte habe", sagte Bundestrainer Gregor Lang am Sonntag nach dem Rennen: "Wir sind nicht ganz vorne, aber auf Tuchfühlung mit der Spitze." Die Bronzemedaille ging an die USA (+0:31 Minuten).

Rund ein Jahr vor den Paralympischen Sommerspielen in Paris präsentierten sich die Deutschen in starker Form. Insgesamt sammelten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands ( DBS) auf der Straße vier Goldmedaillen, dazu kamen fünfmal Silber und sechsmal Bronze.