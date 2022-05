Paris (SID) - Novak Djokovic steht zum 16. Mal im Viertelfinale von Roland Garros. Der Weltranglistenerste besiegte im Achtelfinale Diego Schwartzman problemlos 6:1, 6:3, 6:3. Es war sein siebter Sieg im siebten Match gegen den Argentinier.

Dem 35 Jahre alten Serben könnte damit ein Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Rafal Nadal bevorstehen, der am Sonntag noch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gefordert ist. Im vergangenen Jahr auf dem Weg zum Titel hatte Djokovic seinen langjährigen Kontrahenten im Halbfinale besiegt und dessen fünften Paris-Triumph in Serie verhindert.

Djokovic peilt in der französischen Hauptstadt seinen 21. Majortitel an, mit dem er zu Nadal aufschließen würde. Der Spanier hatte Djokovics Abwesenheit von den Australian Open genutzt und sich in Melbourne zum alleinigen Rekordhalter gekürt.