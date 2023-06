Große Überraschung in Paris: Tennisprofi Daniel Altmaier steht nach einem Marathonmatch über 5:26 Stunden gegen Jannik Sinner in der dritten Runde der French Open. Gegen den an Position acht gesetzten Italiener, der Altmaier bei den US Open 2022 in fünf Sätzen besiegt hatte, gewann der 24-Jährige 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Altmaier verwandelte seinen fünften Matchball.

"Ich weiß nicht, ob es ein historisches Match war, aber es war eines zum Erinnern", sagte Altmaier, der mit Freudentränen kämpfte: "Die Emotionen waren verrückt. Ich liebe Tennis."

Der Kempener, der seinen zweiten Karriereerfolg über einen Top-Ten-Spieler feierte, hofft nun darauf, seine Erfolgsgeschichte in Paris von 2020 zu wiederholen. Damals war Altmaier bis ins Achtelfinale vorgestoßen. Gegen den Youngster Sinner (21) zeigte er eine starke Partie und brachte die Fans im Court Suzanne Lenglen immer wieder zum Jubeln.

Neben Altmaier sind in Olympiasieger Alexander Zverev und Yannick Hanfmann noch zwei weitere deutsche Profis im Turnier. Beide bestreiten ihre Zweitrundenpartien ebenfalls am Donnerstag. Zverev trifft in der Night Session auf den Slowaken Alex Molcan (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport) - Hanfmann spielt gegen Francisco Cerundolo ( Argentinien).