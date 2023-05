Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters in Rom fortgesetzt.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters in Rom fortgesetzt. Der 31 Jahre alte Karlsruher besiegte den Italiener Marco Cecchinato 6:4, 4:6, 6:3 und steht erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale eines Turniers der 1000er-Kategorie. Dort trifft die aktuelle Nummer 101 der Weltrangliste auf den an Nummer sechs gesetzten Andrej Rublew aus Russland oder Alejando Davidovich Fokina aus Spanien.

"Die Sandplatzsaison lief bisher richtig gut, es passt gerade viel zusammen", sagte Hanfmann nach dem Match bei Sky zufrieden. Durch den Sieg wird er sich in der neuen Weltrangliste mindestens auf Rang 85 verbessern - bislang ist er nie über Rang 91 hinausgekommen. Hanfmann kündigte aber bereits an, dass mehr möglich ist: "Wenn es so weitergeht, dann bleibt es nicht bei der 85."

Hanfmann spielte gegen Cecchinato, aktuell die Nummer 83 der Weltrangliste, bis zum Ende des zweiten Satzes sehr souverän. Dann ließ er sich von einigen Mätzchen des Italieners, der in der Grand Stand Arena im Foro Italico lautstark unterstützt wurde, ein wenig aus dem Konzept bringen und verlor zum 4:6 erstmals seinen Aufschlag. Zuvor hatte er fünf eigene Breakbälle nicht nutzen können.

Dafür gelang Hanfmann nach einer Toilettenpause gleich zu Beginn des dritten Satzes ein Break. Nach zähem Ringen ließ er zum 5:2 ein weiteres folgen, versäumte es aber, das Match bei eigenem Aufschlag zu beenden. Cecchinato wehrte sich noch einmal, Hanfmann aber blieb cool und nutzte nach insgesamt 2:20 Stunden beim Aufschlag des Italieners seinen zweiten Matchball mit seinem 43. direkten Gewinnschlag.

Hanfmann hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Dort besiegte er in der zweiten Runde überraschend den Weltranglistenneunten Taylor Fritz aus den USA 6:4, 6:1. Es war erst sein zweiter Erfolg gegen einen Top-10-Spieler.

Am späten Montagnachmittag spielt Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 19) gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf um einen Platz im Achtelfinale (Sky).