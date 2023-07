Tennisprofi Maximilian Marterer hat erstmals beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Aller guten Dinge sind vier: Tennisprofi Maximilian Marterer hat erstmals beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Der 28 Jahre alte Nürnberger bezwang in seinem Erstrundenduell am Dienstag den Berliner Rudolf Molleker 7:6 (7:2), 6:2.

Für Marterer ist es die vierte Teilnahme in der Hansestadt, bisher hatte er nie sein Auftaktmatch für sich entscheiden können. Zuletzt hatte der Franke mit einem Drittrundeneinzug in Wimbledon nach geschaffter Qualifikation seinen Formanstieg nachgewiesen.

Marterers nächster Gegner in Hamburg könnte Olympiasieger Alexander Zverev werden. Der 26 Jahre alte Lokalmatador muss dafür zunächst noch seine Partie am Dienstag gegen Alex Molcan ( Slowakei) gewinnen.