Für diese 90er-Dinge schämen wir uns heute

© Imago/ ZUMA Press



Baggy-Hosen

Hosen konnten in den 90er Jahren gar nicht weit genug sein. Besonders in Hip Hop-Kreisen hingen Jeans und Co. gefühlt in den Kniekehlen, wahrscheinlich damit man die Calvin Klein Unterhose besser sehen konnte. Das Rap-Duo Kriss Kross setzte dem Trend die Krone auf und zog die weiten Hosen auch noch verkehrt herum an.