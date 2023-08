Daniel Altmaier ist beim Tennisturnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Der 24-Jährige gewann sein Erstrundenmatch gegen Marc-Andrea Hüsler.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Der 24-Jährige aus Kempen gewann sein Erstrundenmatch gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler nach 2:13 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. In der nächsten Runde trifft Altmaier, der in Österreich als Nummer acht der Setzliste antritt, auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Ebenfalls in der Runde der besten 16 steht Yannick Hanfmann ( Karlsruhe). Als gesetzter Spieler hatte der 31-Jährige für die erste Runde ein Freilos erhalten. Im Achtelfinale trifft er auf Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien oder den Franzosen Arthur Rinderknech.