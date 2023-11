Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat das Finale des ATP-Masters in Paris erreicht.

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat das Finale des ATP-Masters in Paris erreicht. Im Halbfinale bezwang der 32-Jährige den an Position sieben gesetzten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Im Finale am Sonntag strebt der Weltranglisten-17. nach seinem ersten Saisontitel. Dort trifft Dimitrow auf den Sieger des Duells zwischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) und Andrej Rublew (Nr. 5).

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Tsitsipas hatte im Achtelfinale für das Aus von Alexander Zverev gesorgt. Daniel Altmaier scheiterte in der Runde der besten 16, er unterlag dem Dänen Holger Rune.