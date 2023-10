Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca Lehrgeld gezahlt. Die 19-Jährige aus Reinbek unterlag der an Position vier gesetzten Spanierin Rebeka Masarova in der ersten Runde des WTA-Turniers in Rumänien 4:6, 0:6. Im zweiten Satz geriet die Außenseiterin vor allem beim zweiten Aufschlag schnell unter Druck und hatte ihrer erfahreneren Gegnerin nur noch wenig entgegenzusetzen.

Noha Akugue war in diesem Sommer in Hamburg erstmals auf der Tour groß in Erscheinung getreten. Bei ihrem Heimatturnier erreichte sie sensationell das Finale, unterlag dann aber der Niederländerin Arantxa Rus.