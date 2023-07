Titelverteidigerin Jelena Rybakina hat bei den 136. All England Championships nach anfänglichen Problemen die zweite Runde erreicht. Vor den Augen von Roger Federer, der vor 20 Jahren seinen ersten von acht Titeln in Wimbledon gefeiert hatte, siegte die Kasachin am Dienstag gegen Shelby Rogers ( USA) 4:6, 6:1, 6:2. Rybakina war bei den French Open in Paris wegen einer Viruserkrankung vor ihrem Drittrundenmatch ausgestiegen.

"Ich fühle mich viel besser, es war nicht leicht, meine Fitness wiederzuerlangen", sagte die an Nummer drei gesetzte Rybakina. Während ihres Matches wurden kurz vor 15.00 Uhr Ortszeit zehn auf den Außenplätzen angesetzte Matches wegen des anhaltenden Regens abgesagt. Darunter war auch die Erstrundenpartie von Tatjana Maria ( Bad Saulgau).