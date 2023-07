Die ukrainische Tennisspielerin Ljudmyla Kitschenok hat den Mixed-Titel in Wimbledon gewonnen und diesen Grand-Slam-Triumph ihrer Heimat gewidmet.

Die ukrainische Tennisspielerin Ljudmyla Kitschenok hat an der Seite des Kroaten Mate Pavic den Mixed-Titel in Wimbledon gewonnen und diesen Grand-Slam-Triumph ihrer vom Krieg gezeichneten Heimat gewidmet. "Ich hoffe wirklich, dass dies den Menschen in der Ukraine hilft, denn sie kämpfen für ihre Freiheit", sagte die 30-Jährige nach dem 6:4, 6:7 (9:11), 6:3 im Finale gegen den Belgier Joran Vliegen und Xu Yifan aus China.

Das Publikum auf dem Centre Court feierte Kitschenok bei der Pokalübergabe mit lang anhaltenden Ovationen. Der Sieg war der erste Grand-Slam-Titel für Kitschenok, eine ehemalige Top-10-Spielerin im Doppel. Pavic, einst die Nummer eins im Doppel, feierte seinen insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel (je dreimal Doppel und Mixed).

Am Donnerstag verpasste zudem Kitschenoks Landsfrau Elina Switolina durch ihre Niederlage gegen Marketa Vondrousova aus Tschechien den Einzug ins Einzel-Finale.