Headcoach Mike McDaniel sieht das NFL-Gastspiel seiner Miami Dolphins in Frankfurt als einmalige Gelegenheit. "Es ist eine coole Chance, an einem Ort zu spielen, wo noch keiner von uns war", sagte der 40-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz in der Mainmetropole: "Ich war noch nie in Europa. Wir dürfen uns glücklich schätzen."

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielt das Footballteam aus Florida in der Arena von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs. Dass die Tickets für das Duell der US-Profiliga binnen Minuten weg waren, hat McDaniel ziemlich beeindruckt: "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Leute ihr hart verdientes Geld ausgeben, um uns zu sehen."

Die Reise nach Deutschland sei eine "großartige Chance für jeden". Sightseeing steht deshalb bei McDaniel "definitiv" auf dem Terminplan. Ein Ziel hat der Trainer auch schon: "Meine Frau und meine Tochter sind gerade angekommen. Es gibt einen Zoo mit einem Baby-Elefanten. Davon habe ich gehört."