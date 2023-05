Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben sich im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA zwei Matchbälle zum Einzug ins Halbfinale erspielt. Die Kalifornier gewannen das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors in eigener Halle 104:101 und gingen dadurch mit 3:1-Siegen in Führung.

Im Gegensatz zu Schröders Lakers droht den New York Knicks mit Nationalspieler Isiah Hartenstein das Aus. Das Team aus Big Apple unterlag bei Miami Heat 101:109 und geriet damit insgesamt 1:3 in Rückstand.

In Los Angeles gehörte Schröder mit zehn Zählern zu einem Quintett der Gastgeber mit zweistelliger Punkteausbeute. Überragender Spieler der Lakers, die im letzten Abschnitt bereits 77:84 zurückgelegen hatten, war einmal mehr LeBron James mit 27 Zählern. "Wir wussten, dass wir in einem Zwölf-Runden-Boxkampf sind und haben durchgezogen", kommentierte James den Kampfgeist seiner Mannschaft. Das Duell der Superstars entschied zwar Warriors-Ass Stephen Curry mit 31 Punkten für sich, doch sein Team steht am Mittwoch in Spiel fünf vor heimischem Publikum unter Zugzwang.

Das gilt auch für Hartensteins Knicks. New York reichten auch 32 Zähler von Jalen Brunson nicht zum Ausgleich. Hartenstein kam in gut 15 Minuten auf dem Parkett auf zwei Zähler. Erfolgreichster Heat-Spieler war Jimmy Butler mit 27 Punkten. Miami kann nunmehr bereits am Mittwoch in die Vorschlussrunde einziehen.