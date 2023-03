Auch dank Franz Wagner hat Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA wieder in die Spur gefunden.

Köln (SID) - Auch dank Franz Wagner hat Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA wieder in die Spur gefunden. Der Nationalspieler verwandelte beim 113:108-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers 40 Sekunden vor Schluss einen wichtigen Dreier und kam am Ende auf 20 Punkte. Sein Bruder Moritz kam in L.A. nicht zum Einsatz, Orlandos Play-off-Chancen bleiben als 13. im Osten gering.

Deutlich besser sieht es für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks aus. Durch ein 116:110 gegen die Denver Nuggets feierten die Knicks ihren dritten Sieg in Serie und festigen somit Rang fünf der Eastern Conference. Gegen den bereits für die Play-offs qualifizierten Spitzenreiter des Westens kam Hartenstein auf sechs Punkte und neun Rebounds.

Topscorer für die Gastgeber war Jalen Brunson. Nach überstandener Fußverletzung führte der Point Guard die Knicks am Samstag (Ortszeit) mit 24 Zählern zum Sieg. Die Nuggets um den zweimaligen MVP Nikola Jokic mussten indes ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen hinnehmen. NBA-Champion Golden State Warriors kassierte derweil ein 119:133 bei den Memphis Grizzlies und somit die elfte Auswärtspleite in Serie.