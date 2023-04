Die Los Angeles Lakers haben den direkten Einzug in die Play-offs der NBA verpasst. Trotz des 128:117 über Utah müssen die Lakers ins Play-in-Turnier.

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben den direkten Einzug in die Play-offs der NBA verpasst. Trotz des 128:117 über die Utah Jazz, bei dem der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder verletzt fehlte, müssen die Lakers ins Play-in-Turnier und dort am Dienstag gegen die Minnesota Timberwolves bestehen, um die Runde der 16 besten Teams zu erreichen.

"Es ist anders, denn sonst hat man in der Postseason mehrere Tage zur Vorbereitung, jetzt haben wir nur einen Tag", sagte LeBron James, der gegen Utah 36 Punkte zum Erfolg beisteuerte: "Für uns ist es gut, dass wir nicht reisen müssen. Es ist gut, dass wir hier bleiben dürfen, aber wir sollten uns nicht zu wohl fühlen. Wir müssen wachsam bleiben."

Bei einem Sieg über Minnesota trifft der 17-malige Meister in der ersten Play-off-Runde auf die Memphis Grizzlies. Bei einer Niederlage bekommen die Lakers ein K.o.-Spiel gegen die New Orleans Pelicans oder Oklahoma City um den letzten Platz in der Endrunde. Schröder soll nach seiner Nackenverletzung gegen Minnesota zurückkehren.

Die Lakers mussten sich im Play-off-Rennen den Golden State Warriors geschlagen geben. Der Titelverteidiger überrollte die Portland Trail Blazers beim 157:101 - die 55 Punkte im ersten Viertel sind ein NBA-Rekord. Die Warriors treffen in der Endrunde auf die Sacramento Kings, die sich nach 17 Jahren wieder für die Play-offs qualifiziert haben.