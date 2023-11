Das zweite reguläre Saisonspiel der National Football League ( NFL) auf deutschem Boden haben im Vergleich zur Premiere im Vorjahr deutlich weniger TV-Zuschauer verfolgt. Bis zu 1,51 Millionen Footballfans waren am Sonntagnachmittag bei RTL vor den Bildschirmen dabei, als Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in Frankfurt die Miami Dolphins 21:14 schlug. Das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks 2022 in München hatte ProSieben in der Spitze 2,71 Millionen Zuschauer beschert.

Der Schnitt lag in diesem Jahr bei 1,34 Millionen, dies entsprach einem Marktanteil von 7,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 29-jährigen Männern lag dieser bei 39,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 20 Prozent.

Nach neun Wochen zieht RTL eine positive Halbzeitbilanz seiner NFL-Übertragungen. In der Zielgruppe der Männer (14-29 Jahre) wurde in der laufenden Saison ein Marktanteil von 20,6 Prozent erreicht. RTL hatte ProSieben zur Spielzeit 2023/24 als übertragenden Sender abgelöst.