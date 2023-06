Rund einen Monat nach seiner Entlassung bei den Toronto Raptors hat Starcoach Nick Nurse in der NBA einen neuen Job gefunden.

Rund einen Monat nach seiner Entlassung bei den Toronto Raptors hat Starcoach Nick Nurse in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen neuen Job gefunden. Der 55-Jährige, der mit den Raptors 2019 die Meisterschaft gewonnen und in der laufenden Saison die Play-offs verpasst hatte, heuerte als neuer Chefcoach bei Torontos Ligarivalen Philadelphia 76ers an.

Beim dreimaligen NBA-Champion tritt Nurse die Nachfolge von Glenn Rivers an, der mit Philadelphia in der zweiten Play-off-Runde ausgeschieden und danach ebenfalls entlassen worden war.