Die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben sich rund eine Woche vor NBA-Saisonstart in guter Frühform präsentiert. Bei der 92:104-Niederlage im Testspiel gegen die New Orleans Pelicans legte Franz Wagner in der Nacht zum Mittwoch als Starter 19 Punkte auf, während sein Bruder von der Bank auf 16 Punkte kam.

"Ich denke, heute war ein Tag, an dem wir manchmal ein paar freie Würfe oder gute Dreier hatten, die wir nicht genommen haben und zurück in die Zone gegangen sind, wo alle waren. Aber wenn wir einen Rhythmus finden, wenn wir mehr zusammen spielen, werden wir das sicher in den Griff bekommen. Ich finde es aber toll zu sehen, dass wir den Ball teilen wollen", sagte Franz Wagner.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der mit den Wagners im September sensationell den WM-Titel gewonnen hatte, erzielte derweil beim 106:102-Sieg seiner Toronto Raptors gegen die Chicago Bulls zwölf Punkte. Isaiah Hartenstein, der in Manila nicht dabei war, verlor mit den New York Knicks 110:123 gegen die Boston Celtics. Dabei kam der Center auf 13 Punkte und acht Rebounds.

Die neue NBA-Saison beginnt in der Nacht zum kommenden Mittwoch. Orlando startet am Donnerstag (1.00 Uhr) gegen die Houston Rockets, am gleichen Tag treffen die Knicks erneut auf die Celtics (1.00 Uhr) und die Raptors auf die Minnesota Timberwolves (1.30 Uhr).