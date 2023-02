München (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Druck auf das Spitzenduo erhöht. Beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit Mühe 1:0 (0:0) durch. Heidenheim rückte nach dem Remis im Topspiel zwischen Tabellenführer Darmstadt 98 und dem Hamburger SV (1:1) bis auf zwei Punkte an Platz zwei heran.

Joker Stefan Schimmer (70.) traf zum Sieg, durch den der 1. FCH den Relegationsplatz festigte. Für Bielefeld war es die dritte Niederlage in Folge, der Tabellen-16. steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Makellos bleibt dagegen die Bilanz des FC St. Pauli unter Trainer Fabian Hürzeler nach dem Prestigeerfolg gegen Hansa Rostock. Die Kiezkicker setzten sich in dem von der Polizei als Hochsicherheitsspiel eingestuften Nordduell 1:0 (1:0) durch und gewannen auch die fünfte Partie seit Hürzelers Amtsübernahme.

Der Coach jubelte an seinem 30. Geburtstag in der 26. Spielminute über den Treffer von Jackson Irvine. St. Paulis Kapitän traf per Kopf nach einer präzisen Flanke von Oladapo Afolayan und ermöglichte den Sprung auf Rang sieben. Rostock rutschte auf Rang 13 ab.

Einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt feierte der 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann in Überzahl bei Hannover 96 2:1 (0:0) und verschaffte sich mit 24 Punkten etwas Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen.

Baris Atik (48.) und Luc Castaignos (61.) ließen Magdeburg mit ihren Treffern jubeln. Für Hannover, das nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Kunze (55.) in Unterzahl agierte, traf Louis Schaub (69.). Die Niedersachsen, die sich im Tabellenmittelfeld halten, sind nun seit sechs Spielen ohne Sieg.