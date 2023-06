Große Trauer um Gino Mäder (1997-2023). Der Schweizer Radprofi ist am Tag nach seinem schweren Sturz während der Tour de Suisse seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte sein Team Bahrain Victoriuos am Freitagmittag via Twitter mit.

"Gino, danke für das Licht, die Freude und das Lachen, das du uns allen gebracht hast. Wir werden dich als Fahrer und als Mensch vermissen. Heute und jeden Tag fahren wir für dich, Gino", heißt es in dem Post. Auf einem Schwarz-weiß-Foto des lächelnden Sportprofis steht zudem "In liebender Erinnerung - Gino Mäder - 04.01.1997 - 16.06.2023".

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



