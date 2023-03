© Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images



Zuletzt war Hugh Grant in dem Kinofilm "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) zu sehen. Sein neuestes Filmprojekt "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" kommt am 31. März 2023 in die deutschen Kinos.