Roland Kaiser und Michelle Hunziker haben ein Weihnachtsduett eingesungen. "Die Idee dazu hatte Michelle", erzählt der Schlagerkönig. Doch sie war ihm zuvor schon aufgefallen.

Schlagerstar Roland Kaiser (71) und Moderatorin Michelle Hunziker (46) haben ein gemeinsames Weihnachtsduett eingesungen. Veröffentlicht wird der neu interpretierte Weihnachtsklassiker "Baby, It's Cold Outside" demnach am 10. November auf seinem neuen Album "Goldene Weihnachtszeit".

Das bestätigte der Musiker der "Bild"-Zeitung. Außerdem erzählte er, dass die Idee dazu von der Schweizerin stammt. Dass Ronald Keiler, wie der Berliner gebürtig heißt, nicht sofort dankend abgewunken hat, liegt daran, dass er zuvor schon auf ihre Sangeskunst aufmerksam geworden war. "Ich habe sie das erste Mal als Gast bei einer 'Helene Fischer Show' erlebt, da hat sie auch mit Helene gesungen", erinnert er sich.

Weiter schwärmt er von Hunziker: "Ich finde, sie ist eine sehr freundliche und auch sehr kluge Frau, die im TV sehr positiv rüberkommt. Michelle ist eine sehr professionelle Kollegin, die das, was sie macht, auch sehr, sehr ernsthaft angeht, und ich dachte mir, das könnte gut passen."

Weihnachtszeit ist Familienzeit

Ein Weihnachtslied passt hervorragend zu Familienmensch Michelle Hunziker. Sie ist nicht nur dreifache Mama, sondern inzwischen auch leidenschaftliche Oma des kleinen Cesare. Während dessen Mama, Hunziker-Tochter Aurora Ramazzotti (26), beruflich in New York zu tun hat, wie sie in ihren Storys zeigt, kümmert sich Oma Michelle zusammen mit Papa Goffredo Cerza um den Kleinen.

Zu zwei Fotos, auf denen sie ihren Enkel freudestrahlend in die Luft hebt, schreibt Hunziker auf Instagram: "Ich liebe dich". Mama Aurora entdeckt sofort einen offenen Knopf an seinem Strampler, den sie aus der Ferne mit weinenden und Herzchen-Augen-Emojis kommentiert.

Auch Roland Kaiser hat schon Enkelkinder und damit hängen auch seine Weihnachtspläne zusammen, wie der dem Boulevardblatt verriet: "In diesem Jahr sind meine Frau und ich bei unseren Kindern und bei den Enkelkindern eingeladen. Man sollte dorthin gehen, wo die Kleinen sind", sagte der 71-Jährige. Womit das Ehepaar dann kulinarisch verwöhnt werde, könne er noch nicht sagen. Nur so viel: "Als wir damals Weihnachten mit den Kindern gefeiert haben, gab es Kartoffelsalat mit Würstchen."