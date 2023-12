Mit seiner Überarbeitung zum Modelljahr 2024 fügt sich der große Elektro-Van von Opel auch optisch besser ins Familienbild ein. Dafür haben ihm die Opelaner das Vizor getaufte, typische Markengesicht auf das Blechkleid geschneidert. Es zieht sich – den Opel-Blitz im Zentrum – optisch nahtlos bis in die serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer.

Der Großraum-Van ist weiter in zwei Längen (4,98 Meter und 5,33 Meter) erhältlich und bietet je nach Bestuhlung bis zu neun Personen Platz. In dieser Konfiguration bietet der Zafira bis zu 1.500 Liter Ladevolumen. Mit fünf Personen lässt sich Gepäck mit einem Volumen von bis zu 3.000 Liter und bei zwei oder drei Personen an Bord zusätzlich bis zu 4.900 Liter transportieren. Den Ein- und Ausstieg zu den Reihen zwei und drei erleichtern sensorgesteuerte elektrische Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten. Das optional erhältliche Panorama-Glasdach sorgt für ein noch luftigeres Raumgefühl.

Cockpit neu gezeichnet

Wer im Zafira Electric Platz nimmt, muss sich an einen neuen Anblick gewöhnen. Der Fahrer schaut auf Wunsch auf ein volldigitales, zehn Zoll großes Kombiinstrument hinter einem neuen unten abgeflachten Multifunktionslenkrad. Hier werden alle wichtigen Informationen, einschließlich Navigationssystem und Energieverbrauch, angezeigt. Frei über zwei neu gezeichneten Lüftungsdüsen und neu sortierten Bedienelementen sitzt der Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen für die neuen Infotainment-Systeme. Diese nutzen die integrierte Snapdragon-Cockpit-Plattform und ermöglichen unter anderem hochmoderne Grafik-, Multimedia- und Computer-Visions-Funktionen. Wichtiges lässt sich per Sprachsteuerung bedienen, kompatible Smartphones mit Apple Carplay und Android Auto kabellos mit den Multimedia-Systemen verbinden. Neu ist auch eine induktive Ladeschale.

Große Batterie optimiert

Nachgebessert haben die Entwickler in Sachen Effizienz. Mit dem weiterentwickelten 75-kWh-Akku an Bord sind bis zu 350 Kilometer Reichweite (WLTP) ohne Ladestopp drin – über 20 Kilometer mehr als zuvor. Alternativ kann weiter der nur 50 kWh große Energiespeicher geordert werden. Über den serienmäßigen Elf-kW-Onboard-Charger kann mit Wechselstrom geladen werden. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule werden zum Laden auf 80 Prozent der Batteriekapazität für die 50-kWh-Batterie rund 38 Minuten und für den 75-kWh-Akku 45 Minuten angegeben. Unverändert bleibt der 100 kW (136 PS) und maximal 260 Nm starke Elektroantrieb, der den Van auf das bei 130 km/h gesetzte Tempolimit anschiebt.

Preise für den aufgefrischten Opel Zafira Electric nennt Opel noch nicht. Bislang war der elektrische Zafira ab 63.250 Euro zu haben. Die Bestellbücher für den Opel-Großraum-Pkw sollen aber demnächst geöffnet werden.