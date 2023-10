Der Autobauer Smart feiert aktuell seinen 25. Geburtstag mit Events überall auf der Welt. Bei den Smart-Times-Feierlichkeiten in China hat Smart-CEO Tong Xiangbei zwei neue Modelle für die Marke angekündigt.

Zweisitzer schon in Arbeit

Nach Xiangbeis Worten will der Autobauer bereits 2024 ein neues Modell vorstellen, das die Matrix der reinen Elektrofahrzeug-Familie der neuen Generation bereichert und in verschiedene Marktsegmente vordringen soll. Der CEO erklärte zudem, dass das Smart-Zweisitzer-Modell deutliche Fortschritte gemacht hat. Derzeit arbeite man beim Joint-Venture zwischen Geely und Mercedes intensiv an der Entwicklung einer rein elektrischen Zweisitzer-Architektur.

Mit dem Elektro-Zweisitzer meint Xiangbei zweifelsohne den Nachfolger des Smart Fortwo. Der dürfte 2025 auf den Markt kommen und dann die Bezeichnung Smart #2 tragen.

Entweder #4 oder #5

Eine Nummer größer kommt der vermutlich Smart #4 getaufte elektrische Kleinwagen daher, der die Lücke im Modellprogramm schließen soll, die der Wegfall der Mercedes A-Klasse ab voraussichtlich 2025 hinterlässt.

Andere Quellen vermuten hinter dem Auto, das bereits 2024 präsentiert werden soll, den Smart #5. Der würde sich über #1 und #3 ins Modellprogramm einfügen. Mit gewachsenen Abmessungen könnte dieser mehr als fünf Sitzplätze bieten. Mit mehr Größe gäbe es aber auch Platz für eine größere Batterie – sprich, es ist auch mehr Reichweite zu erwarten. Die Karosserieform soll irgendwo zwischen SUV und Van siedeln. Das weckt Erinnerungen an die alte Mercedes R-Klasse, die in China durchaus beliebt war.

Starten dürfte das neue Modell, egal ob es der #4 oder der #5 wird, dann aber vermutlich erst Ende 2025/Anfang 2026. Die Elektroantriebs-Plattform dürfte von jener der Schwestermodelle #1 und #3 abgeleitet werden.

Wie sich Smart noch 2017 die Zukunft des Fortwo vorgestellt hatte, sehen Sie in der Fotoshow.