Wie zeigt man am besten, was man alles drauf hat, wenn die eigenen Fähigkeiten sich über viele Bereiche verteilen? Man bündelt alles in ein Projekt. Genau das hat jetzt der japanische Zulieferer THK Corporation mit Sitz in Tokio gemacht.

Zum Produktportfolio von THK für die Autoindustrie zählen unter anderem Elektromotoren, kontaktlose Ladesysteme, Bremsen, Fahrwerk- und Lenksysteme sowie Sitze. Nimmt man alles zusammen, so hat man fast schon ein Auto. THK sieht das genauso und zeigt auf der Japan Mobility Show 2023 die Elektro-Limousine LSR-05. Um es gleich vorwegzusagen: Der LSR-05 dient lediglich als Technologie-Schaufenster. THK beabsichtigt nicht, unter die Autobauer zu gehen.

800 Volt, drei Motoren

Das viertürige Crossover-Coupé mit großer Bodenfreiheit streckt sich auf fast fünf Meter Länge. Die Breite liegt bei 1,95 Meter, die Höhe bei 1,53 Meter. Die kryptische Modellbezeichnung schlüsselt sich auf in Luxus, Sport und Revolution. LSR steht aber auch für Linearkugellager, einem der ältesten Produkte von THK. Die 05 steht für 50 Jahre THK. Die Linienführung steuert SN Design Platform bei – ein Design-Studio, das vom ehemaligen Nissan-Chefdesigner Shiro Nakamura geführt wird.

Unter dem Blechkleid steckt eine Plattform mit 800-Volt-Technologie. An den Hinterrädern schieben jeweils 93 kW (126 PS) starke Radnabenmotoren. An der Vorderachse sitzt zentral eine 220 kW (299 kW) starke E-Maschine. Der Akku nicht genannter Größe sitzt im Unterboden und wird per Induktion drahtlos geladen. Die Hinterräder lenken mit, das Fahrwerk federt und dämpft adaptiv und bietet darüber hinaus eine Niveauregulierung. Elektrisch angesteuert wird die Bremsanlage.

XXL-Bildschirm im Cockpit

Das Cockpit vor dem Zweispeichen-Lenkrad ist eine einzige Bildschirmlandschaft, die von A-Säule zu A-Säule reicht. Ganz außen sitzen die Monitore für die Rückblickkameras. Nach innen folgt auf der Fahrerseite das digitale Kombiinstrument. Den Rest der Bildschirmfläche teilen sich verschiedene Touch-Bedienelemente sowie ein Infotainment-Display. Weitere Direktwahltasten reihen sich auf der Mittelkonsole auf. Abgerundet wird der Digital-Aufmarsch durch einen digitalen Innenspiegel.

Zugang zum Innenraum gewähren gegenläufig öffnende Türen, wobei THK an einer stabilisierenden B-Säule festhält. Die Einzelsitze im Fond verwöhnen mit einer ausklappbaren Fußstütze. Getrennt werden die Fond-Passagiere von einer hohen Mittelkonsole.