Die Geely-Tochter Zeekr kündigt einen neuen Elektro-Van an. Wie andere Konzernmodelle auch nutzt der 009 die SEA-Plattform.

Mit Zeekr hat der chinesische Autobauer Geely eine Tochtermarke gegründet, die ausschließlich Elektroautos im Premium-Segment bauen und vermarkten soll. Den Erstaufschlag hat Zeekr mit dem 001 – einer Crossover-Elektrolimousine – bereits hinter sich. Als zweites Modell scheint nun ein großer Van unter dem Namen Zeekr 009 zu folgen.

Von diesem gibt es bislang allerdings nur zwei dunkle Teaserbilder und keinerlei offizielle Informationen. Die folgten direkt auf die Veröffentlichung eines Fotos im chinesischen Netzwerk Weibo, das einen völlig ungetarnten Zeekr 009 beim Verladen zeigen.

Luxus-MPV mit Platz für 7

Der Zeekr 009 dürfte auf der bekannten SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) stehen, die Geely bereits für den Zeekr 001 oder den Smart #1 verwendet und die für alle Geely-Marken (somit auch Volvo und Polestar sowie Lynk & Co, Lotus, Proton) nutzbar sein soll.

Auf den Teasern zu erkennen ist ein MPV mit extrem langem Radstand und einer Länge von vermutlich rund fünf Metern. Die bullige Front trägt SUV-Züge. Den senkrecht stehenden, hoch aufragenden Grill prägen senkrecht stehende Lamellen. Die flankierenden LED-Scheinwerfer setzen auf N-förmige Tagfahrleuchten. Das Gesamtensemble versprüht einen Hauch Rolls-Royce-Look. Der kurzen Fronthaube folgen eine flach ansteigende Windschutzscheibe sowie eine hoch verlaufende Dachlinie, die zusammen den kastenförmigen Hinterbau einrahmen. Die Flanken zeigen vorne konventionelle Türen und hinten zwei Schiebeportale. Am Heck sind L-förmige LED-Leuchten zu erkennen, die quer über die große Heckklappe mit einem Leuchtenband verbunden sind. Chromleisten am Dach, an den Schürzen und quer über die Heckklappe unterstreichen den Premium-Anspruch.

Im Innenraum dürften drei Sitzreihen und Platz für bis zu sieben Passagiere zu erwarten sein. Denkbar ist auch eine Luxus-Variante mit nur zwei Captains Chairs und extrem üppigem Fußraum im Fond.