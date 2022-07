© XCar



Die Flanken zeigen vorne konventionelle Türen und hinten zwei Schiebeportale. Am Heck sind L-förmige LED-Leuchten zu erkennen, die quer über die große Heckklappe mit einem Leuchtenband verbunden sind. Chromleisten am Dach, an den Schürzen und quer über die Heckklappe unterstreichen den Premium-Anspruch.