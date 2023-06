Wem der Mercedes-AMG G63 4×4² nicht genug ist, der darf das limitierte Hochbein-Modell zum Edeltuner Brabus bringen. Die Bottroper bieten nicht nur mehr Leistung an. In der Superblack-Version kommt auch eine schwarze Optik hinzu.

Auch wenn die G-Klasse im Gelände so einiges kann, um ihre Kraxelfähigkeiten geht es heutigen G-Kunden kaum noch. Selbst der kürzlich vorgestellte Über-Geländewagen G63 4×4² mit seiner Höherlegung von 351 Millimetern, den Portalachsen sowie den doppelten Federn und Dämpfern wird in seinem Leben wohl kaum ein Körnchen Dreck unter den 325er-Reifen sehen – Wüsten auf der arabischen Halbinsel einmal ausgenommen.

Eher als im Offroad-Park sieht man die rund 300.000 Euro teuren Sammlerstücke hierzulande wohl zunächst auf dem Hof von Edel-Tuner Brabus. Die Bottroper haben nämlich ein paar spannende Modifikationen im Angebot.

Es scheint, als wäre Brabus ohnehin die erste Anlaufstelle für viele neue G-Klassen. Die meisten werden ab Werk als G63 mit 585 PS bestellt. Und nicht wenige bekommen in Bottrop Leistungssteigerungen, neue Räder, Bodykits oder einen veredelten Innenraum. Das Angebot für den 4×4² dürfte einigen also bekannt vorkommen.

Leistungssteigerung bis 800 PS

Für den Vierliter-Biturbo-V8 von AMG, der von Haus aus mit 585 PS schon gut im Futter steht, bietet Brabus zwei Leistungskits an. Das Upgrade auf 700 PS ist dabei relativ schnell erledigt. Für den Umbau auf 800 PS und 1.000 Newtonmeter sind ein paar größere Änderungen im Motorraum erforderlich, denn der hohe Qualitätsstandard des Edel-Tuners gilt ebenso für die Haltbarkeit der Komponenten. Verbaut werden in erster Linie zwei größere Abgasturbolader, die für einen höheren Ladedruck sorgen.

Beim G63 4×4² reichen diese Leistungsdaten für einschüchternde Fahrleistungen. Von 0 auf 100 km/h sprintet der rund 2,8 Tonnen schwere Brocken in 4,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Brabus mit 210 km/h an. Hier sind die montierten Geländereifen und der hohe Schwerpunkt die einschränkenden Faktoren für das gewählte Tempolimit. Ebenfalls einschüchternd dürfte die klanggewaltige Edelstahl-Sportabgasanlage mit Klappensteuerung sein, die die Abgase über zwei Endrohre im Sidepipe-Design vor den Hinterrädern abbläst.

Aerodynamik-Kits für eine Hauswand

Tatsächlich hat sich Brabus beim irrwitzig hohen (2,26 Meter) und kantigen G63 4×4² ein Aerodynamik-Konzept überlegt. Dazu gehören beispielsweise markante Frontteile wie Grill und Frontschürze sowie ein Heckflügel. Der Carbon-Powerdome auf der Motorhaube ist beim Powerupgrade ohnehin optische Pflicht. Seitliche Rammschutzleisten aus Sicht-Carbon runden die martialische Optik des extremen Geländewagens ab. Über der Frontscheibe lässt sich auf Wunsch noch ein Windabweiser mit integrierten LED-Zusatzscheinwerfern montieren. Elektrisch ausfahrbare Trittstufen erleichtern den Einstieg, gleiches gilt für die neuen Scharniere an den Fondtüren, die einen Öffnungswinkel von 90 Grad erlauben.

Passend zur Offroad-Optik bietet Brabus auch 22 Zoll große Monoblock-HD-Schmiederäder mit mattschwarzem Finish an, die mit 325/55er-Reifen bestückt werden. Sie verstecken sich unter den Carbon-Radhausverbreiterungen aus dem auch für andere G-Klassen erhältlichen Brabus-Widestar-Kit.

Innenraum neu ausgeschlagen

Im Inneren demonstrieren die Brabus-Handwerker dann ihr wahres Können. Leder, Carbon, Aluminium, Microfaser – feinste Materialien in top Verarbeitung so weit das Auge reicht. Jede Einzelheit lässt sich selbstverständlich auf den eigenen Geschmack und Farbwunsch abstimmen. Hinzu kommen neue Türpins, Pedale und Einstiegsleisten. In der Variante Brabus 800 4x4² Superblack dominiert hier, wie auch beim Außenauftritt natürlich die Farbe Schwarz.

Preise bei rund 800.000 Euro

Technisch und preislich sind beim G63 4×4² kaum Grenzen gesetzt. Beim "normalen" Brabus G63 4×4² steht und fällt der Preis mit dem gewünschten Ausstattungs- und Leistungsumfang. Den G63 4x4² Superblack bieten die Bottroper ab 800.817 Euro an.