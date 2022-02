Es ist kein Geheimnis: Die stetige Weiterentwicklung von Scheinwerfern hat nicht nur dazu geführt, dass so mancher Hersteller das Markengesicht vor allem über die Leuchtgrafik definiert. Eine vernünftige Ausleuchtung der Fahrbahn ist ein enormes Sicherheit-Plus – vor allem, wenn andere Verkehrsteilnehmer gleichzeitig nicht in ein gleißendes Licht getaucht und geblendet werden. Was sich in den letzten Jahren getan hat, ist beachtlich. Selbstständig schneiden einzeln angesteuerte LEDs entgegenkommende Autos aus dem Lichtkegel aus. Die neue Mercedes S-Klasse ist mit ihrem Digital Light gar in der Lage, Warnhinweise auf die Fahrbahn zu projizieren; Audis Digital Matrix Light legt sogar eine Fahrspur aus.

Und in den USA? Dort muss man sich seit jeher mit starren Beleuchtungskonzepten begnügen, denn die Verkehrs-Gesetzgebung schiebt bewegungsfreudigen Lichtkegeln einen Riegel vor. Reglements, die auf die 1960er-Jahre zurückgehen. Die neue Regierung um Präsident Joe Biden hatte im Herbst 2021 allerdings den "Infrastructure Investment and Jobs Act" verabschiedet, der mit veralteten Traditionen bricht. Schon 2019 bedauerte Stephan Berlitz, Leiter Lichtinnovationen bei Audi, im Gespräch mit auto motor und sport über das Digital-Matrix-Light: "In den USA fahren die meisten Fahrzeuge noch mit klassischen Halogen-Scheinwerfern herum, während sich bei uns diesbezüglich viel getan hat." Deshalb seit dort auch der Anteil tödlicher Unfälle bei Dunkelheit seit Jahren auf dem gleichen Niveau, während er in Europa erheblich gesunken sei.

NHTSA formuliert neue Vorschrift

Mit der Gesetzesänderung, die inzwischen den US-Kongress passiert hat, kam endlich Bewegung in die Sache. Nun nimmt die Technologie auch die letzte regulatorische Hürde, die Voraussetzung für eine Zulassung adaptiver Scheinwerfer ist: Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat eine Vorschrift formuliert, mit der der "Federal Motor Vehicle Safety Standard" (FMVSS) 108 angepasst wird. In diesem 327-seitigen Dokument werden alle Einzelheiten bezüglich Beleuchtung, Signal- und Reflexionseinrichtungen in Kraftfahrzeugen geregelt.

Die Neuregelung hat einen langen Weg hinter sich. Toyota hatte bereits 2013 eine offizielle Petition eingereicht, die auf eine Gesetzesänderung abzielte, damit adaptive Scheinwerfer endlich auch in den USA zugelassen werden können. In Europa ist dies bereits seit 2006 der Fall. Die NHTSA arbeitete ihrerseits bereits seit 2018 an ihrer neuen Vorschrift. Jetzt ist sie verabschiedet, womit die Autohersteller nun auch in den Vereinigten Staaten ihre modernen Scheinwerfer-Systeme anbieten können.

