Die Franzosen wollen sich beim Race to the Clouds in Szene setzen und haben dazu einen ganz speziellen A110 entwickelt.

Die Renault-Sportwagenmarke Alpine arbeitet weiter konsequent an ihrem Aufstieg – und das auch ganz sprichwörtlich. Im Juni 2023 wollen die Franzosen erstmals am legendären Hillclimb am Pikes Peak im US-Bundesstaat Colorado teilnehmen. Angemeldet ist der Alpine für die Kategorie Time Attack 1.

Viel Spoiler, reichlich Leistung

Um beim Race to the Clouds bestehen zu können, hat Alpine in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Signatech den A110 zu einem Extrem-Rennwagen umgeformt. Besonders bemerkenswert sind dabei die unübersehbaren Aerodynamik-Anbauteile. Rund um die Front spannt sich ein großer Spoiler, die Räder zeigen sich vollverkleidet und auf dem Heck macht sich ein zweigeteilter Flügel breit. Eine große Dachfinne sorgt für Richtungsstabilität. Weitere Flügelelemente wachsen unter den Seitenschwellern hervor und erheben sich hinter den hinteren Radläufen. Abgerundet wird das Aeropaket durch eine Dachutze sowie einen mächtigen Diffusor.

Reichlich nachjustiert wurde auch beim Antrieb. In der Serie leistet der 1,8 Liter große Turbovierzylinder 300 PS. Für den Bergrenner verspricht Alpine rund 500 Pferdestärken. Damit die mit dem Zweitürer noch leichteres Spiel haben, senken zahlreiche Leichtbaumaßnahmen dessen Gewicht auf knapp 950 Kilogramm ab.

Pilotieren soll den A110 Pikes Peak Raphaël Astier, Sieger des FIA R-GT Cup 2022 mit dem A110 Rally, der bereits viermal am US-Hillclimb teilgenommen hat. Und die Franzosen haben ein klares Ziel: Sie wollen in ihrer Klasse einen neuen Rekord einfahren.